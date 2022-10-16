وزير الزراعة: الدولة اتخذت إجراءات استباقية لدعم منتجى الدواجن وحل أى أزمة

وقال القصير فى تصريحات مساء السبت، إن الدولة تتحرك من أجل حل أزمة الأعلاف وهدفها الحفاظ على صناعة الدواجن لأنها صناعة مؤثرة، كما أن رئيس الوزراء يتابع يوميا أزمة الأعلاف.
وأضاف، أنه فى موسم الذرة المحلى نصحنا المربين بشراء الذرة المحلى واستخدامه كعلف، وأنه فى الأسبوع الماضى أفرجنا عن ذرة بـ 35 مليون دولار وفول صويا بـ 15 مليون دولار لإحداث توازن فى السوق، ونحن نتواصل مع اتحاد الدواجن وكل المرتبطين بملف الدواجن فى مصر من أجل التنسيق وحل الأزمات، مناشدا أصحاب مصانع الأعلاف بالإقبال على شراء الذرة المحلي.
وحول فيديو إعدام الكتاكيت بسبب نقص الأعلاف، قال القصير إن هذه الفيديوهات التى تداولها الكثيرون، هى فى الأساس فيديو واحد فقط، وأن هناك أزمة فى الأعلاف فى مصر، ولا ننكرها، وهناك ظروف عالمية أدت إلى تقليل عمليات التوريد للذرة وفول الصويا.
ورأى أن العالم يواجه أزمة كبيرة ومصر جزء من العالم، ونحن نستورد كميات كبيرة من فول الصويا والذرة، حيث نستورد 7 ملايين طن ذرة.
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