مديرة صندوق النقد الدولى تعرب عن سعادتها بالتقدم المحرز مع الجانب المصرى

جدة - نرمين السيد - أعربت كريستالينا جورجيفا، المدير العام لصندوق النقد الدولى، عن سعادتها بلقاء محافظ البنك المركزى حسن عبدالله ووزير المالية محمد معيط اليوم السبت، مؤكدة أن اللقاء كان إيجابيًا.





وتابعت مديرة صندوق النقد الدولى فى تغريدة لها عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، اليوم السبت: "سعيد للغاية بالتقدم المحرز فى المحادثات مع صندوق النقد الدولى هذا الأسبوع، بما فى ذلك ضبط أوضاع المالية العامة والسياسة النقدية وأسعار الصرف والإصلاحات الهيكلية الشاملة، متابعة: " أكدنا من جديد التزامنا القوى بالدعم لمصر".

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