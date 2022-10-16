جامعة المنصورة الأهلية توقع بروتوكول تعاون لتكون إلكترونية بالكامل

جدة - نرمين السيد - وقع القائم بأعمال تسيير جامعة المنصورة الأهلية الدكتور محمود محمد المليجى، برتوكول تعاون مع الدكتور شريف كشك مدير شركة "انطلاق" لتقنية الاتصالات والمعلومات والمملوكة لجامعة المنصورة، وذلك لتدشين جامعة المنصورة الأهلية جامعة إلكترونية بالكامل.





وأوضح المليجى - فى تصريح اليوم السبت - أن البروتوكول يأتى فى إطار سعى جامعة المنصورة الأهلية إلى تأكيد دورها كجامعة من جامعات الجيل الرابع تطبق كافة النظم الإلكترونية لإدارة العمل بشكل إلكترونى من خلال نظم المعلومات الإدارية وفقا لخطة الدولة فى التحول الرقمى. وأضاف أن البروتوكول يشمل إنشاء وتنفيذ الدعم الفنى لمجموعة من نظم المعلومات الإدارية وتشمل نظم إدارة شئون الطلاب، المنصة التعليمية، نظم إدارة بنوك الأسئلة، نظم التصحيح الإلكترونى، نظم إدارة الموارد البشرية، إدارة المكتبات، وغيرها من النظم وتقديم الاستشارات الفنية وتطوير وتقديم الدعم الفنى لصفحات الموقع الإلكترونى التى قامت الشركة بإنشائه.

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