تطوير مدينة سانت كاترين.. التنمية فى قلب سيناء (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - زار الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مدينة سانت كاترين لتفقد عدد من مشروعات تطوير موقع التجلى الأعظم، التى يتم تنفيذها بالمدينة، طبقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى.





ويوضح الفيديوجراف، أبرز ملامح تطوير مدينة سانت كاترين والذى يأتى ضمن جهود تنمية محافظة جنوب سيناء. وتتضمن أعمال التطوير إنشاء مبنى ركاب يسع 600 راكب/ ساعة، وبرج مراقبة بارتفاع 35 مترا، وأيضا الممر الرئيسى بطول 3000 متر طولى، وأعمال الترمك الجديد، و35 منشأة خدمية لصالح المطار، وكذلك غرف تفتيش الكهرباء على جانبى الممر القائم، وأعمال رفع كفاءة مبنى الركاب القديم، بالإضافة إلى بوابات الرسوم، وإنشاء مبنى إسكان للعاملين.

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