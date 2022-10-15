سفير مصر يلتقى رئيس جمهورية كينيا للتوديع

جدة - نرمين السيد - وتناول اللقاء أوجه التعاون الثنائى بين البلدين، وأثنى الرئيس الكينى على العلاقات الثنائية طويلة المدى التى تربط البلدين، مؤكدا على الحاجة إلى استمرار التنسيق والعمل من أجل تعزيز التعاون فى مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك لاسيما مجالى التجارة والاستثمار بما يخدم مصالح البلدين فى ضوء ما تمتلكه مصر من خبرات وإمكانات فى قطاعات البنية التحتية والإسكان والطاقة.

وعلى صعيد متصل، أعرب الرئيس الكينى عن أمله فى أن يخرج الاجتماع السابع والعشرين لمؤتمر الدول الأطراف فى اتفاقية تغير المناخ COP27 المقرر عقده خلال الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر بمدينة شرم الشيخ، بنتائج فى صالح دول الجنوب أخذا فى الاعتبار التأثيرات السلبية لتغير المناخ على الكثير من الدول النامية، مشيرا إلى ما تعانيه بلاده من جفاف وخطر المجاعة فى المناطق الشمالية الشرقية.

من جانبه، استعرض السفير خالد الأبيض أعمال قمة رؤساء الدول والحكومات والموضوعات التى ستتناولها الموائد الحوارية الست التى ستعقد فى اطارها، وأولويات الاجتماع السابع والعشرين لمؤتمر الدول الأطراف فى اتفاقية تغير المناخ COP27، مؤكدا اهتمام مصر بالتوصل الى توافق حول خطوات عملية لتنفيذ ما سبق الاتفاق عليه خلال قمة باريس للمناخ والاجتماعات ذات الصلة، بما يراعى احتياجات الدول النامية ولا يزيد من الأعباء الملقاة على كاهلها من جراء تغير المناخ من خلال وسائل تمويلية مبتكرة.

وفى نهاية اللقاء، أعرب السفير المصرى عن سعادته بفترة عمله فى كينيا وحرص مصر على تعزيز العلاقات الثنائية فى شتى المجالات.