رئيس جمهورية كينيا يشيد بالعلاقات بين بلاده ومصر

جدة - نرمين السيد - أشاد رئيس جمهورية كينيا "وليم صاموى روتو" بالعلاقات الثنائية طويلة المدى التى تربط بين بلاده ومصر، وذلك خلال استقباله سفير مصر بكينيا خالد الأبيض، بمناسبة قرب انتهاء فترة عمله.





وذكرت وزارة الخارجية اليوم السبت - على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك- أن الرئيس الكينى أكد الحاجة إلى استمرار التنسيق والعمل من أجل تعزيز التعاون فى مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك لاسيما مجالى التجارة والاستثمار بما يخدم مصالح البلدين فى ضوء ما تمتلكه مصر من خبرات وإمكانيات فى قطاعات البنية التحتية والإسكان والطاقة.

وأعرب الرئيس الكينى عن أمله فى أن يخرج الاجتماع السابع والعشرين لمؤتمر الدول الأطراف فى اتفاقية تغير المناخ COP27 المقرر عقده خلال الفترة من 6 الى 18 نوفمبر المقبل بمدينة شرم الشيخ، بنتائج فى صالح دول الجنوب أخذاً فى الاعتبار التأثيرات السلبية لتغير المناخ على الكثير من الدول النامية، مشيرًا إلى ما تعانيه بلاده من جفاف وخطر المجاعة فى المناطق الشمالية الشرقية.

من جانبه استعرض السفير خالد الأبيض أعمال قمة رؤساء الدول والحكومات والموضوعات التى ستتناولها الموائد الحوارية الست التى ستعقد فى إطارها، وأولويات الاجتماع السابع والعشرين لمؤتمر الدول الأطراف فى اتفاقية تغير المناخ COP27.

وأشار إلى اهتمام مصر بالتوصل إلى توافق حول خطوات عملية لتنفيذ ما سبق الاتفاق عليه خلال قمة باريس للمناخ والاجتماعات ذات الصلة، بما يراعى احتياجات الدول النامية ولا يزيد من الأعباء الملقاة على كاهلها من جراء تغير المناخ من خلال وسائل تمويلية مبتكرة.

وفى نهاية اللقاء، أعرب السفير المصرى عن سعادته بفترة عمله فى كينيا وحرص مصر على تعزيز العلاقات الثنائية فى شتى المجالات.