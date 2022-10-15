مصر تدعم جهود تسوية المنازعات فى التجمع الاقتصادى لدول وسط إفريقيا

جدة - نرمين السيد - شارك السفير سيف قنديل، سفير مصر فى الجابون، فى افتتاح ورشة العمل التى نظمتها مفوضية التجمع الاقتصادى لدول وسط إفريقيا (سياك) فى العاصمة ليبرفيل لأعضاء لجنة الحكماء بالتجمع.





ويتشكل التجمع الاقتصادى من رؤساء وزراء ورؤساء برلمان سابقين، وخصصت الورشة لبناء قدرات أعضاء لجنة الحكماء فى مجال الدبلوماسية الوقائية والوساطة فى إقليم وسط افريقيا.

وأكد السفير المصرى فى الكلمة الافتتاحية للورشة، أن إنشاء لجنة الحكماء خطوة هامة فى سبيل إيجاد حلول للمشاكل الإفريقية، مشيرا إلى أن آليات الدبلوماسية الوقائية والإنذار المبكر والوساطة وتسوية المنازعات شروط أساسية لصيانة الأمن والسلم فى منطقة وسط أفريقيا، مضيفا أن مصر عازمة على الاستمرار فى تقديم الدعم لمفوضية التجمع الاقتصادى لدول وسط إفريقيا وأجهزته لتحقيق الاستقرار فى الإقليم.

ومن جانبه، قدم رئيس مفوضية التجمع "جيلبرتو فيريسيمو" الشكر إلى الحكومة المصرية ومركز القاهرة لتسوية المنازعات وحفظ وبناء السلام على الدعم والتدريب للمفوضية وأجهزتها لمصر، خاصة فى ضوء اضطلاع لجنة الحكماء بدور رئيسى فى جهود الوساطة فى نزاعات منطقة وسط إفريقيا.

وتضمنت إحدى جلسات ورشة العمل جلسة حوار افتراضى للجنة الحكماء مع السفير أحمد عبداللطيف، مدير مركز القاهرة لتسوية المنازعات وحفظ وبناء السلام، تم خلالها استعراض وتبادل أفضل الممارسات بشأن تسوية المنازعات ومسائل صون الأمن والسلم الدوليين.

وتعتبر الجلسة بداية لشراكة بين المركز كأحد مراكز التميز الإفريقية ومفوضية التجمع الاقتصادى لدول وسط إفريقيا بعد إصلاحها وتفعيل دورها فى تسوية المنازعات فى وسط إفريقيا.