انت الان تتابع خبر أسعار العمرة الجديدة عبر تطبيق نسك.. التفاصيل كاملة ومدة التأشيرة 90 يوم والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قام عادل حنفي نائب رئيس اتحاد المصريين في السعودية، بالكشف عن تفاصيل أسعار العمرة الجديدة عبر تطبيق نسك، وهذا بعد ما أعلنه وزير الحج السعودي قبل أيام، وأوضح أنها تأتي من ضمن رؤية المملكة 2030 لزيادة عدد السياحة الدينية بها.

سعر تأشيرة العمرة 2022وقال حنفي أثناء مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج صالة التحرير الذي يبث على قناة صدى البلد الفضائية، أن سعر رحلة العمرة وصلت لـ 4400 جنيه وتشمل على السكن في غرفة رباعية بمكة لمدة تصل لـ 5 أيام، وأيضاً التأشيرة والتأمينات الصحية، وأيضاً المواصلات من جدة إلى مكة والاستقبال بالمطار وبعدها العودة من مكة إلى جدة.

منصة نسك العمرة الإلكترونية

وأشار عادل حنفي إلى أن منصة نسك فتحت أبوابها لتستقبل المصريين لأداء العمرة، وهذا بدء من يوم الخميس الماضي ولا يوجد شرط أن يملك من يريد أداء العمرة فيزا الولايات المتحدة الأمريكية أو فيزا شينجل.

أخبار تأشيرة العمرة الإلكترونية

وكشف رئيس اتحاد المصريين في السعودية أن هذه القيمة لا تشمل على أن يبقي المسافر حتى الحج في المملكة العربية السعودية، والتوضيح أن مدة التأشيرة تصل لـ 90 يوماً، وهي لا تشمل على مواسم العمرات الأخرى، وأيضاً أن المعتمر عليه تأمين صحي شامل وأنه في حال وفاة شخص يتم العمل على نقل جثمانه على نفقة السعودية.