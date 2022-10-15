انت الان تتابع خبر عاجل.. موعد تسليم المشروعات البحثية لصفوف النقل.. التعليم أعلنتها لكل الطلاب والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - بدء العام الدراسي الجديد 2022/2023 بشكل فعلي منذ يوم 1 أكتوبر الجاري، وبعدها بدأ كل الطلاب وأولياء الأمور في البحث عن طرق وموعد تسليم المشروعات البحثية لصفوف النقل، وهو من المقرر أن يتم عقدها من الصف السادس الابتدائي إلى الصف الثاني الثانوي العام.

أعمال متعلقة بالمشروعات البحثية للطلاب

وبخصوص المشروعات البحثية التي من المقرر تسليمها مع عقد الاختبار الأول لكل الصفوف النقل، أنه سوف يتم تسليمها في أسبوعين قبل أداء امتحان الاختبار الأول وهو الذي يخص شهر أكتوبر والبحث الثاني قبل امتحانات الفصل الدراسي الثاني بأسبوعين، وعدد المشروعات البحثية طوال العام الدراسي هي التي تتقدم بها كل مجموعة مشروعين بحثيين طوال العام الدراسي.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم أن كل الأعمال المتعلقة بالمشروعات البحثية في المدرسة، وهذا لضمان مشاركة كل الطلاب الفعلية والتنمية الخاصة بمهاراتهم البحثية والعمل على بث روح التعاون، وأيضاً يعمل المعلم على مناقشة الطلاب والعمل على معرفة مدى تعاونهم وتوزيع كل المهام عليهم والمصادر التي تم الاستعانة بها في المشروعات.