انت الان تتابع خبر عاجل.. تعليق التعليم على إشعال ولي أمر النار في نفسه.. المدرسة رفضت تسلم ابنه الكتب والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - جاء وزارة التعليم على إشعال ولي أمر النار في نفسه بسبب رفض مدرسة تسليم الكتب لنجله في البحيرة بشكل مفاجيء للجميع، حيث أكدت أنه هناك العديد من التعليمات المشددة لكل المدارس بعدم ربط تسليم الكتب المدرسية بدون سداد المصروفات.

تعليق التعليم على إشعال ولي أمر النار في نفسه بسبب الكتب في البحيرة

وأشار خلال العديد من التصريحات أن وزارة التربية والتعليم تتابع كل الوقائع التي تتعلق بعملية تسليم الكتب لكل الطلاب بدقة شديدة، وأوضح أن الوزارة تقوم بإحالة جميع المسؤولين المخالفين والذين امتنعوا عن تنفيذ كل القرارات الوزارية الخاصة بالشؤون القانونية، وأعلنت أن القيادات الخاصة بالتعليم في البحيرة استبعدت مديرة المدرسة التي امتنعت عن تسليم الكتب للطالب وإحالة الواقعة للتحقيق.وأشار خلال العديد من التصريحات أن وزارة التربية والتعليم تتابع كل الوقائع التي تتعلق بعملية تسليم الكتب لكل الطلاب بدقة شديدة، وأوضح أن الوزارة تقوم بإحالة جميع المسؤولين المخالفين والذين امتنعوا عن تنفيذ كل القرارات الوزارية الخاصة بالشؤون القانونية، وأعلنت أن القيادات الخاصة بالتعليم في البحيرة استبعدت مديرة المدرسة التي امتنعت عن تسليم الكتب للطالب وإحالة الواقعة للتحقيق.