انت الان تتابع خبر تعليق متحدث مبادرة إحلال السيارات على إلغاء الحجوزات.. التفاصيل كاملة من هنا والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قام المتحدث باسم المبادرة الرئاسية لاحلال السيارات في وزارة المالية الدكتور طارق عوض، بالتعليق لأول مرة على إلغاء الحجوزات الخاصة ببعض الشركات، وقال “الموديلات التي ألغيت غير مشاركة في المبادرة، والشركة تشارك بموديلات أخرى في المبادرة، وما زالت قائمة بتسليم هذه الموديلات حتى الآن”.

زيادة أسعار السيارات في حدود 10%

وأكد طارق عوض في العديد من التصريحات التليفزيونية إن عدد المتقدمين لمبادرة إحلال السيارات وصل إلى 40 ألف طلب، وأيضاً تم تسليم حوالي 23.6 ألف سيارة حديثة لكل المتقدمين إلى نهاية شهر سبتمبر الماضي.

وكشف المتحدث الرسمي باسم المبادرة الرئاسية لإحلال السيارات في وزارة المالية، إنه يوجد هناك بروتوكول تم توقيعه مع الشركات التي تشارك في المبادرة، ويوجد أيضاً بروتوكول ينص على إمكانية زيادة الأسعار التي تكون في حدود 10% عن الطبيعي.

ارتفاع أسعار السيارات بسبب الحرب الروسية

وأضاف عوض أنه في الفترة الأخيرة حدث ارتفاع أسعار كبير بسبب الحرب الروسية وكورونا ووجود نقص في المكونات، وهذا ما نتج عنه تغير السيارات بجميع أنحاء العالم، وقدمت العديد من الشركات تعديل على العديد من السيارات، وأيضاً إدارة المبادرة تقوم بدراسة هذا الطلب، وبعدها الموافقة عليها أو المفاوضة مع الشركة.