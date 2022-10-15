انت الان تتابع خبر عاجل.. حالة الطقس في الإسكندرية.. استعدادات كثيرة في الشوارع لاستقبال النوات والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - يبحث جميع المصريين حالياً عن حالة الطقس في الإسكندرية التي تأتي في الساعات الحالية، وذلك يأتي في ظل الكثير من التقلبات التي تحدث في كل المحافظات أثناء الساعات الحالية، وهذا ما كشفته هيئة الأرصاد الجوية.

حالة الطقس في الإسكندرية اليوم وغداً

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من طقس الإسكندرية المتوقعة في الأيام القادمة، وهي التي تدل على تعرض المحافظات الساحلية للكثير من النوات والتقلبات المناخية الشديدة خاصة في الإسكندرية، وسوف تحدث موجة من الطقس السيئ وسقوط الأمطار ذات الشدة المتوسطة وتكون رعدية في الكثير من الأحيان.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية أن محافظة الإسكندرية تتعرض اليوم السبت وغداً الأحد إلى حالة من من عدم الاستقرار، ويصاحبها سقوط الأمطار التي تكون ذات الشدة المتفاوتة والرعدية في بعض الأوقات، ويحدث نشاط كبيري للرياح وساعدت في تلطيف الأجواء، وتستمر الاضطرابات للأحد وتتعرض البلاد إلى منخفض قطبي وتزيد فرصة سقوط الأمطار الرعدية ذات الشدة المتفاوتة.

الطقس في الإسكندرية العامرية

ومن المتوقع أن تشهد منطقة العامرية أمطار رعدية كثيرة، ولذلك أعلنت شركة الصرف الصحي بالمحافظة عن امتداد سقوط الأمطار الخفيفة للأحياء غرب الإسكندرية والعديد من المناطق التي توجد وسط وشرق المحافظة، ووجهت أيضاً القيادات بالمدينة الساحلية تحذيرات لكل المواطنين لضمان سلامتهم وهي الابتعاد عن الأشجار والحوائط وأعمدة الإنارة وأماكن الضغط العالي وغيرها من الأماكن الأخرى.