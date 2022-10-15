انت الان تتابع خبر شقق الإسكان الاجتماعي .. الإعلان عن بشري سعيدة لأهالي هذه المدينة : توفير خط مواصلات والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أكدت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن تفاصيل جديدة بشأن شقق الإسكان الاجتماعي التابعة لللإعلان السادس عشر من المرحلة الثالثة بمشروع سكن لكل المصريين في أكثر من 20 مدينة ومحافظة جديدة.وأوضحت وزارة الإسكان عن لسان المهندس محمد عبد المقصود، رئيس جهاز تنمية مدينة أكتوبر الجديدة، أن يجري خلال هذه الأيام تنفيذ 8136 وحدة سكنية ضمن المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين محور منخفضي الدخل في غرب المطار.

وأشار عبد المقصود أنه يتم حالياً إنشاء محطة محولات كهرباء ومحطة رافع مياه، خدمة المواطنين الذين سوف يحصلون على هذه الشقق السكنية، مضيفاً أن بدء تشغيل خط مواصلات تجريبي لمنطقة غرب المطار.

وكشف رئيس جهاز تنمية مدينة أكتوبر الجديدة عن مواعيد عمل خط الموصلات قائلاً أنه يبدأ من الساعة الثامنة صباحا وحتى الثالثة عصرا من صينية الواحات وحتى مشروعات سكن كل المصريين بغرب المطار ذهابا وإيابا.