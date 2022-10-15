انطلاق معدات الصرف الصحى بالقاهرة الكبرى تحسبا لسقوط أمطار

جدة - نرمين السيد - وأعلن المهندس عادل حسن، رئيس شركة الصرف الصحى بالقاهرة الكبرى، انطلاق معدات الشركة، وفقا للبيان الصادر من الهيئة العامة للأرصاد الجوية، والتى تحذر من احتمالية سقوط أمطار على محافظات القاهرة الكبرى.

وأوضح حسن، أن الشركة وضعت خطة مسبقة للتعامل مع مياه الأمطار، لافتا إلى إنه تم تحديد النقاط الساخنة بمحافظة القاهرة مسبقا وتمركز المعدات بها.

كما أشار إلى أن الشركة اتخذت حزمة من الإجراءات الاستباقية، وتم تطهير 20 ألف شنيشة أمطار ومراجعة طلمبات 25 نفق وأعمال تطهير لخطوط ومحطات الصرف، وتأمين ومراجعة المعدات اللازمة، لمواجهة التقلبات الجوية، التى تحدث فى موسم الشتاء، وما يصاحبها من سقوط أمطار.