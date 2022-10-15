وزير خارجية سيراليون يعرب عن تقديره الكبير للمكانة الرفيعة التى تحظى بها مص

جدة - نرمين السيد - أعرب وزير الخارجية والتعاون الدولى الدكتور ديفيد فرانسيس، عن تقديره الكبير للمكانة الرفيعة التى تحظى بها مصر إفريقيا ودوليا، والجهود التى تبذلها من أجل دفع التكامل الاقتصادى فى إفريقيا.





جاء ذلك خلال تقديم السفير شريف رفعت صورة من أوراق اعتماده سفيرا لجمهورية مصر العربية بفريتاون لوزير خارجية سيراليون بحضور مدير إدارة المراسم ومسئولى وزارة الخارجية السيراليونية. وذكرت وزارة الخارجية اليوم السبت- على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"- أن وزير الخارجية السيراليونى أكد على أهمية تعزيز العلاقات الثنائية التاريخية والمتميزة، مقدما شكره لما تقدمه مصر لبلاده من برامج تدريبية لتأهيل الكوادر السيراليونية فى كافة المجالات، متمنيا زيادة التواجد الاستثمارى المصرى فى فريتاون. ومن جانبه، نقل السفير المصرى للوزير السيراليونى تحيات وزير الخارجية سامح شكرى. وأعرب عن رغبة مصر فى تعزيز أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين فى مختلف المجالات، والتطلع للتعاون مع الجانب السيراليونى لرعاية مصالح الجالية المصرية.

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