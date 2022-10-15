«عبد الرحيم على» ينشر كتابه حول خطر الإخوان على الغرب مع دار لارماتان

جدة - نرمين السيد - وقع الكاتب الصحفى عبد الرحيم على مدير مركز دراسات الشرق الأوسط بباريس، ورئيس مجلس إدارة مؤسسة البوابة نيوز، مع "دنيس بريان" مدير دار نشر لارماتان الأشهر بفرنسا عقد نشر كتابه الثالث المترجم للفرنسية بعنوان "الأفكار الشيطانية.. هل الإخوان المسلمين خطرًا على الغرب؟".





ترجم الكتاب أسامة خليل، ويقع فى 150 صفحة من القطع الكبير ويضم سبعة فصول يحلل فيها الكاتب أفكار مؤسس الجماعة حسن البنا ومفتيها سيد قطب وكبار مفكريها حول قضايا الديمقراطية والمرأة والفن والموقف من غير المسلمين واستخدام العنف فى العمل السياسى، والكتاب مخطط له المشاركة بندوة وحفل توقيع فى معرض باريس للكتاب فى مارس 2023. الجدير بالذكر أن دار لارماتان نشرت لـ"عبد الرحيم" على كتابين من قبل.. الأول بعنوان: دولة الإخوان.. دراسة فى النشأة والحركة والانتشار.. والثانى بعنوان: داعش.. إعادة توزيع الخرائط فى منطقة مضطربة. وتعتبر دار لارماتان أحد اهم دور النشر الفرنسية فعلاوة على امتلاكها عشرات المكتبات فى باريس والعديد من المدن الفرنسية فالدار لها عدد من الفروع فى أمريكا ودول أوروبا وشمال وشرق إفريقيا.

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