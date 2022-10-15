أبرز جهود تمكين المرأة الريفية (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - ويوضح الفيديوجراف، أبرز جهود الدولة فى تمكين المرأة الريفية فى إطار الاحتفال "باليوم العالمى للمرأة الريفية" والموافق الخامس عشر من أكتوبر. ونجحت الدولة فى إصدار 1.1 مليون بطاقة رقم قومى بالمجان للسيدات فى جميع محافظات مصر، كما ووصل عدد حملات طرق الأبواب إلى 27 حملة، و4 ملايين زيارة توعوية للمرأة الريفية. وأطلقت تطبيق "تحويشة" الأول من نوعه فى مصر، لمساعدة الريفيات على الاستفادة من خدمات الشمول المالى، والإدخار والإقراض عبر الهواتف الذكية وإطلاق حملة "ريادة الأعمال للمرأة الريفية"، لتشجيعها على إقامة المشروعات الصغيرة وتسويقها.

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