مساعد الوزير للإفريقية يستقبل الأمين التنفيذى لتجمع دول الساحل والصحراء

جدة - نرمين السيد - استقبل السفير شريف عيسى، مساعد وزير الخارجية للشئون الإفريقية "بريجى رافينى" الأمين التنفيذى لتجمع الساحل والصحراء، وذلك خلال زيارته إلى القاهرة، حيث تم عقد اجتماع موسع للتباحث حول سبل تفعيل وتعزيز أنشطة التجمع بما يحقق صالح الدول الأعضاء به ويضمن تحقيق الأمن والاستقرار لشعوبها.





وأكد مساعد وزير الخارجية فى كلمته خلال اللقاء على حرص مصر على دعم التجمع والتعاون مع الأمانة التنفيذية وكافة الدول الأعضاء فى سبيل تمكينه من القيام بدوره، لاسيما فى ظل التحديات الجمة والتهديدات الجسيمة التى تواجهها دول التجمع، وعلى رأسها مكافحة الإرهاب والتطرف اللذان يشكلان خطرا حقيقيا على الأمن والاستقرار فى المنطقة، ومن هذا المنطلق جاء حرص مصر على المبادرة باقتراح إنشاء مركز الساحل والصحراء لمكافحة الإرهاب، واستضافة مقره فى القاهرة، والعمل على تفعيل دوره من خلال الجهود المشتركة بين دول تجمع الساحل والصحراء. ومن جانبه، أكد الأمين التنفيذى لتجمع الساحل والصحراء على ما يوليه لهذه الزيارة من أهمية كبيرة، باعتبارها فرصة للتباحث مع الجانب المصرى حول سبل دعم جهود تجمع الساحل والصحراء، خاصة وأن مصر من أكثر الدول تأثيرا ونشاطا فى إفريقيا. كما أعرب عن أمله أن يشهد العام التجمع انطلاقة جديدة خلال المرحلة القادمة، لا سيما وأن العام المقبل 2023 سيشهد الاحتفال بالذكرى 25 على إنشائه.

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