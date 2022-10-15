سفير مصر يلتقى وزير الشباب والرياضة الأذربيجانى

جدة - نرمين السيد - التقى السفير هشام ناجى، سفير جمهورية مصر العربية لدى أذربيجان، مع Farid Gayibov وزير الشباب والرياضة الأذربيجانى، حيث تم التطرق إلى آفاق التعاون فى مجالى الشباب والرياضة.





وأكد السفير المصرى خلال اللقاء على الأهمية التى توليها مصر لتعزيز علاقات التعاون مع أذربيجان خلال الفترة المقبلة فى مختلف المجالات، وخاصة ذات الصلة بالشباب والرياضة لما لهما من أثر كبير فى مد جسور التواصل والتقارب الفعلى بين الشعبين الصديقين وتعرف كل منهما على حضارة وثقافة الآخر. ومن جانبه، أعرب وزير الشباب والرياضة الأذربيجانى عن تقديره للثقافة والحضارة المصرية، معربا عن اتفاقه على أهمية قطاعى الشباب والرياضة فى التقريب بين الشعوب.

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