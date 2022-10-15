النقل: إيقاف قائد قطار لنشره بثا مباشرا عبر السوشيال ومخالفة معايير السلامة

جدة - نرمين السيد - أصدرت وزارة النقل بيانا إعلاميا اليوم، فور رصد أحد مقاطع الفيديو، الذى تم تداوله عبر أحد وسائل التواصل الاجتماعى، بشأن قيام أحد قائدى القطارات بهيئة السكة الحديد المصرية، بعمل بث مباشر من داخل كابينة القيادة أثناء قيادته لأحد القطارات.





ووجه المهندس كامل الوزير، وزير النقل، بإجراء تحقيق فورى مع قائد القطار، لمخالفته تعليمات ولائحة هيئة السكك الحديدية، حيث أثبتت نتائج التحقيق حدوث الواقعة من قائد قطار رقم 990 (القاهرة /سوهاج) - جرار 2565 GE، وذلك يوم الجمعة الموافق .14/10/2022. وأشار وزارة النقل إلى انه بناء عليه، فقد أصدر رئيس هيئة السكك الحديدية قرارا بإيقاف قائد القطار مع صرف نصف الأجر الأساسى فقط. وأكدت وزارة النقل أن تعليمات وزير النقل المستمرة، هى الالتزام التام بلائحة السكة الحديد والانضباط التام فى العمل، والالتزام بكافة معايير السلامة والأمان، مشيرة إلى أنه لا تهاون مع أى مخطئ، خاصة مع التطور الكبير فى مستوى مرفق السكة الحديد، والذى يجب أن يتسابق كافة العاملين به لتقديم خدمة متميزة وآمنة ومتطورة لجمهور الركاب.

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