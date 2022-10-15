«بشرة خير».. محافظ شمال سيناء يؤكد: زيادة حصة الوقود للسيارات 35% وقريبا فتح المحطات بدون قيود

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 15 أكتوبر 2022 06:30 مساءً - أكد اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة ،محافظ شمال سيناء، علي قيام جميع أجهزة المحافظة بتسيير مختلف الإجراءات علي المواطنين في شتي القطاعات خاصة قطاع التموين.

وأشار المحافظ خلال الاجتماع الذي عقد برئاسته وبحضور أماني رسلان مدير عام التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة، الي انه اعتبارا من اليوم السبت 15 أكتوبر الجارى، سيتم زيادة الحصة المقررة لصرف المنتجات البترولية بنسبة 25% لكل مواطن من كافة لمنتجات البترولية سواء سولار او بنزين، وذلك لمدة أسبوع.

أضاف المحافظ، انه اعتبارا من يوم السبت المقبل الموافق 22 أكتوبر الجارى وحتى يوم الأحد الموافق 30 أكتوبر الجارى سيتم زيادة الحصة المقررة لصرف المنتجات البترولية بنسبة 50% مع السماح بتموين السيارات يومان أسبوعيا اختياريا، تيسيرا علي المواطنين.

لفت المحافظ الي انه يتم اتباع هذه الالية تمهيدا لاطلاق العمل بمحطات الوقود بحصص مفتوحة بدون تحديد الكميات لتحقيق الصالح العام للمواطنين والتيسير علي أهالي المحافظة.

أكد المحافظ أن ذلك يأتي تمهيدا لفتح باقي محطات الوقود تباعا، حرصا على توفير المنتجات البترولية للمواطنين بسهولة ويسر وتنظيم العمل داخل محطات الوقود.