مشاورات مصرية أمريكية حول الأوضاع فى الخرطوم وجوبا

وأكد للمسؤول الأمريكى على موقف مصر الداعم للسودان، ووقوف مصر على مسافة واحدة من كافة الأطراف السودانية، واحترامها لإرادة الشعب السودانى، والتطلع إلى أن تسفر الجهود الأممية عن أرضية مشتركة لإقامة حوار بناء بين مختلف المكونات السودانية.
كما استعرض مساعد وزير الخارجية أوجه دعم مصر للسودان، مشيرا إلى مشروع الربط الكهربائى بين البلدين، وكذلك الربط فى مجال السكك الحديدية، بالإضافة إلى استمرار مصر فى تقديم المساعدات الإنسانية والغذائية والدوائية والطبية للشعب السودانى الشقيق.
من جانبه، أكد المسؤول الأمريكى على الاهتمام المشترك بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية إزاء إعادة الاستقرار إلى السودان، والحفاظ على التوازن الاقتصادى والسياسى فى المجتمع، وإنجاح المرحلة الانتقالية من خلال التوافق على أى من المبادرات السياسية المطروحة للتسوية.
كما ناقش الجانبان تطورات الأوضاع فى جنوب السودان، معربين عن تطلعهما إلى إنجاح المرحلة الانتقالية وتحقيق تطلعات الشعب الجنوب سودانى.
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