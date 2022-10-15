محمد شريف يقود هجوم الأهلي أمام اتحاد المنستيري فى إياب دور الـ32 بدوري الأبطال

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 15 أكتوبر 2022 05:32 مساءً - أعلن السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، تشكيل الفريق لمباراة اتحاد المنستيري في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويضم تشكيل الأهلي كلاً من: محمد الشناوي - محمد عبدالمنعم ومحمود متولي وأكرم توفيق وعلي معلول، حمدي فتحي، وأليو ديانج، وبرونو سافيو، وأحمد عبدالقادر، وطاهر محمد طاهر، ومحمد شريف.

وتواجد الجمهور في ملعب السلام قبل فتح أبواب الاستاد بعدة ساعات لدعم المارد الأحمر في اللقاء المرتقب من أجل التأهل رسمياً لدور المجموعات في البطولة القارية.

ووصلت حافلتا الأهلي واتحاد المنستيري ملعب السلام قبل 30 دقيقة تقريباً وقام السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، والصربي الصربي داركو نوفيتش المدير الفني لاتحاد المنستيري بمُعاينة أرض الملعب فور الوصول لملعب السلام قبل بدء عملية الإحماء تمهيداً لخوض اللقاء المرتقب.

وُيدير مباراة الليلة الحكم الجامبي جياني سيكازوي، والأنجولي جيرسون دو سانتوس مساعد أول ، ويعاونه الحكم الموزبيقي أرسينيو شادريكيو مساعد ثان، والزامبي نيكولا إدريك حكمًا رابعًا، فقد حكم سيكازوي للأهلي 6 مباريات، وحقق فيها الاهلي الفوز في 4، و تعادل في مواجهتين.

ويخوض الأهلي مباراة اليوم مُتسلحاً بالأرض والجمهور وكذلك بنتيجة لقاء الذهاب بعدما فاز على الاتحاد المنستيري بهدف دون رد حمل توقيع محمد عبد المنعم في اللحظات الأخيرة.

وتضم قائمة الأهلي لمباراة الليلة، كلاً من: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ومحمود متولي وحمدي فتحي وأحمد عبد القادر ‏ومحمد شريف وبرونو سافيو وأيمن أشرف وحسين الشحات وأليو ديانج وعمرو السولية وحسام ‏حسن ومحمد مجدي أفشة وشادي حسين وعلي معلول ومحمد عبد المنعم وأكرم توفيق وطاهر محمد ‏طاهر وكريم فؤاد ومحمد هاني ورأفت خليل وأحمد نبيل كوكا