وزير التموين: توفير القمح والدقيق للقطاع الخاص لمدة شهر

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 15 أكتوبر 2022 05:32 مساءً - أعلن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين ‏والتجارة الداخلية، عن اتخاذ كافة الإجراءات التنفيذية اللازمة لإتاحة شراء القمح والدقيق الحر الفاخر لكافة الصناعات الغذائية، والمخابز السياحية ومخابز الفينو بهدف إتاحة وزيادة المعروض من هذه السلع الهامة للحفاظ على استقرار أسعارها.

وأضاف المصيلحي فى بيان للوزارة، أنه اعتباراً من اليوم تم التوجيه للهيئة العامة للسلع التموينية لإتاحة توفير القمح لمن يرغب ولكافة الصناعات الغذائية، بسعر8700 جنيه للطن، ولمدة شهر، لزيادة المعروض من الأقماح للقطاع الخاص في الأسواق باعتباره أحد أهم السلع الاستراتيجية اللازمة في معظم منتجات الصناعات الغذائية، وعلى من يرغب في ذلك التقدم بطلب للهيئة العامة للسلع التموينية والبت فيه خلال 72 ساعة.

وشدد المصيلحي على إتاحة شراء الدقيق الحر الفاخر استخراج 72% من جانب وزارة التموين لمصانع المكرونة التي تعمل بمنظومة السلع التموينية بسعر 10000 جنيه للطن اعتباراً من اليوم ولمدة شهر، ووضع كافة الإجراءات التنفيذية اللازمة لذلك موضع التنفيذ وربط مصانع المكرونة التي تعمل بتوريد المكرونة بالمنظومة التموينية، على شركات المطاحن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، والتي تقوم بدروها بتوفير الدقيق اللازم لصناعة المكرونة.

ويأتي ذلك حرصاً من وزارة التموين على استمرار عمل مصانع المكرونة في الأسواق، لافتا إلى أنه تم التوجيه للهيئة العامة للسلع التموينية وقطاع الرقابة والتوزيع لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإتاحة شراء الدقيق الحر الفاخر استخراج 72% من جانب وزارة التموين ولمن يرغب من المخابز السياحية والمخابز الافرنجية بسعر 10000 جنيه للطن ولمدة شهر، بحيث سيتم توفير الدقيق اللازم لإنتاج الخبز السياحي والفينو لهذه المخابز، وذلك من خلال التقدم بطلب لمديريات التموين والتجارة الداخلية في المحافظات ليتم البدء في هذه المرحلة، اعتباراً من غد بمحافظات القاهرة الكبرى (القاهرة، الجيزة، القليوبية)، والمنوفية، والإسكندرية، تمهيداً لتعميم ذلك على كافة محافظات الجمهورية ولمن يرغب من تلك المخابز في المحافظات.