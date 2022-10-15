مساعد وزير الخارجية للشئون الإفريقية يستقبل الأمين التنفيذي لتجمع دول الساحل والصحراء

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 15 أكتوبر 2022 05:31 مساءً - استقبل السفير شريف عيسى، مساعد وزير الخارجية للشئون الإفريقية "بريجي رافيني" الأمين التنفيذي لتجمع الساحل والصحراء، وذلك خلال زيارته إلى القاهرة، حيث تم عقد اجتماع موسع للتباحث حول سبل تفعيل وتعزيز أنشطة التجمع بما يحقق صالح الدول الأعضاء به ويضمن تحقيق الأمن والاستقرار لشعوبها.

هذا، وقد أكد مساعد وزير الخارجية في كلمته خلال اللقاء على حرص مصر على دعم التجمع والتعاون مع الأمانة التنفيذية وكافة الدول الأعضاء في سبيل تمكينه من القيام بدوره، لاسيّما في ظل التحديات الجمة والتهديدات الجسيمة التي تواجهها دول التجمع، وعلى رأسها مكافحة الإرهاب والتطرف اللذان يشكلان خطرًا حقيقيًا على الأمن والاستقرار في المنطقة، ومن هذا المنطلق جاء حرص مصر على المبادرة باقتراح إنشاء مركز الساحل والصحراء لمكافحة الإرهاب، واستضافة مقره في القاهرة، والعمل على تفعيل دوره من خلال الجهود المشتركة بين دول تجمع الساحل والصحراء.

ومن جانبه، أكد الأمين التنفيذي لتجمع الساحل والصحراء على ما يوليه لهذه الزيارة من أهمية كبيرة، باعتبارها فرصة للتباحث مع الجانب المصري حول سبل دعم جهود تجمع الساحل والصحراء، خاصة وأن مصر من أكثر الدول تأثيرًا ونشاطاً في إفريقيا. كما أعرب عن أمله أن يشهد العام التجمع انطلاقة جديدة خلال المرحلة القادمة، لا سيما وأن العام المقبل ٢٠٢٣ سيشهد الاحتفال بالذكرى ٢٥ على إنشائه.