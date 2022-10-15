الشريف: مصر بقيادة الرئيس السيسى تعمل بجهد كبير لمواجهة التغيرات المناخية

وأشار الشريف -خلال إطلاقه اليوم السبت، لمبادرة "الإسكندرية بلا أكياس بلاستيكية" بمكتبة الإسكندرية والتى تقام تحت رعاية وزارة البيئة- إلى المخاطر والأضرار التى تسببها المواد البلاستيكية على الصحة والبيئة البحرية والتغيرات المناخية بشكل عام، مؤكدا أن المحافظة حريصة على تقديم كامل الدعم للحد من تلك المخاطر.
وقال إن تلك المبادرة تأتى فى إطار رؤية الدولة لمواجهة التغييرات المناخية والاستعداد لمؤتمر الدول الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ "COP 27" الذى سيعقد فى شرم الشيخ الشهر المقبل.
وثمن المحافظ الجهود الوطنية التى تبذلها الحكومة المصرية للتعامل مع البعد البيئى وتغيرات المناخ والجهود الرامية لتحقيق التنمية المستدامة فى سياق تنفيذ رؤية مصر 2030 من خلال الحفاظ على البيئة وتحسين نوعية الحياة ومراعـاة حقوق الأجيال القادمة وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050.
وأكد أهمية المشاركة المجتمعية وتكاتف جميع الجهات المعنية للعمل الجاد لإنجاح المبادرة التى تعمل على ظهور المحافظة بالشكل الحضارى اللائق بما يسهم فى مواجهة تحديات المناخ وتحسين البيئة.
كما وجه بأهمية تكثيف الحملات التوعوية واستخدام جميع وسائل الإعلام بمخاطبة وتوعية المواطنين بأهمية الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية.
وفى سياق متصل، أوضح المحافظ أن الإسكندرية بدأت فى العديد من المشروعات فى مجال البنية التحتية الخضراء وعلى رأسها التوسع فى استخدام الطاقة الشمسية والطاقة النظيفة حيث تم بالفعل افتتاح أول سوق للجملة فى العالم يعمل بالطاقة الكهربية النظيفة والمتجددة "بالطاقة الشمسية بالإسكندرية، والتوسع فى استيراد الحافلات التى تعمل بالكهرباء.
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