الإفتاء تعلن بدء وصول الوفود المشاركة فى المؤتمر العالمى الـ7

جدة - نرمين السيد - أعلنت دار الإفتاء بدء استقبال مطار القاهرة الدولى لكبار الشخصيات العامة وعلماء الدين ورجال الإفتاء، من الوفود المشاركة فى فاعليات المؤتمر العالمى السابع لدار الإفتاء المصرية الذى تنطلق فعالياته يوم بعد غد الإثنين تحت عنوان "الفتوى وأهداف التنمية المستدامة"، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى.





ووفقا لبيان دار الإفتاء فقد استقبل مطار القاهرة الدولى، منذ الساعات الأولى من صباح اليوم وأمس، كلًّا من: الشيخ مصطفى سباهيتش مفتى بلجراد، الدكتور محمد البشارى أمين عـام المجلس العالمى للمجتمعات المسلمة، والسيد عمر دكورى، نائب مستشار الشئون الدينية فى بوركينا فاسو، الدكتور محمد حافظ الأشرفى رئيس مجلس علماء باكستان، ورولاند شاتز الرئيس التنفيذى لبرنامج الأمم لمتحدة للتنمية المستدامة بزيورخ بسويسرا.

كما وصل اليوم كلٌّ من: الشيخ مصطفى سيرتش، المفتى السابق للبوسنة والهرسك، والدكتور عبدالرحمن الزيد، نائب الأمين العام لرابطة العالم الإسلامى بمكة المكرمة، والدكتور أحمد الحداد مدير إدارة الإفتاء بدبى، والدكتور محمد عيضة مهدى شبيبة، وزير الأوقاف اليمنى، والسيد حاجى مزنان بن حاجى يوسف، نائب مفتى بروناى، والشيخ اسلموا ولد سيد المصطف رئيس هيئة الإفتاء فى موريتانيا، والدكتور إيلدار محمد شين، مفتى إستونيا، والدكتور محمود الهباش، قاضى قضاة فلسطين مستشار الرئيس للشئون الدينية.

جدير بالذكر أن دار الإفتاء تعقد مؤتمرها العالمى السابع للإفتاء تحت مظلة الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء فى العالم، على مدار يومَى 17 و18 أكتوبر الجارى، تحت عنوان «الفتوى وأهداف التنمية المستدامة»، وبحضور وفود من 91 دولة يمثلون كبار الشخصيات الرسمية من منظمة الأمم المتحدة، والصحة العالمية، وكبار رجال الدين من المفتين والوزراء والشخصيات العامة، وكذلك بمشاركة نخبة من القيادات الدينية وممثلى دُور الإفتاء على مستوى العالم.