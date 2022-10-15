محافظ الأقصر يشهد فعاليات مبادرة «رحلة إلى قمة المناخ»

جدة - نرمين السيد - شهد محافظ الأقصر مصطفى ألهم، اليوم السبت، يرافقه محمد يحيى رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر والدكتور حمدى حسين رئيس جامعة الأقصر فعاليات مبادرة رحلة إلى قمة المناخ للمغامر المصرى على عبده الذى ينطلق بدراجته الكهربائية لتسجيل رقم عالمى جديد بموسوعة جينس لأطول رحلة بدراجة كهربائية، والتى يمر خلالها على محافظات الجمهورية المختلفة للترويج والتوعية بآثار التغيرات المناخية وقضايا المياه والبيئة، وذلك فى إطار الاستعدادات لمؤتمر المناخ COP27 الذى تستضيفه مصر فى مدينة شرم الشيخ الشهر المقبل.





وأكد محافظ الأقصر أن مصر تتخذ كل السبل لإنشاء مدن خضراء تراعى البعد البيئى بكل المقاييس العالمية المتبعة ومنها العاصمة الإدارية، معربا عن تقديره للشباب المشارك ومدى ثقافتهم وتفهمهم لأهمية مواجهة التغيرات المناخية كما شارك فى زراعة الأشجار بالغابات الشجرية بالحبيل.

واستقبلت الغابة الشجرية بقرية الحبيل بمدينة البياضية فى محافظة الأقصر والتى تروى بمياه الصرف الصحى المعالج، فعاليات المبادرة، بالتراث الشعبى للمحافظة، بمشاركة 100 شاب وفتاة من شباب مصر، الذين قاموا بزراعة شتلات الأشجار بالغابة الشجرية، بأسماء دول العالم، إيمانا من الشباب الواعى المثقف ومشاركته فى تبنى قضايا حماية البيئة والحفاظ على المياه وإيجاد بدائل لمكافحة آثار التغيرات المناخية.

من جانبه، أوضح محمد يحيى أنه تم إنشاء الغابات الشجرية بصحراء منطقة الحبيل بالأقصر، بداية عام 1996 والتى تقدر مساحتها بـ 1861 فدانا، وتتبع محطة معالجة صرف صحى الحبيل، لافتا إلى أن فكرة إنشاء الغابات الشجرية تعد أحد آليات التعامل مع قضية التغيرات المناخية وأزمات التصحر والتخلص من مياه الصرف الصحى المعالج الذى يعتمد عليه فى رى الغابات.

وأضاف أن إنشاء الغابات الشجرية بالصحراء هدف أسمى لتنمية الزراعة وإخراج مختلف أنواع الأشجار من تلك الغابات الشجرية بمختلف محافظات مصر حيث تساعد فى دعم الأراضى المهملة ومياه الصرف الصحى غير المستغلة، كما أن لها دور مهم فى حفظ مناخ الأرض نظرًا لما تمثله من كتلة حيوية مستهلكة للطاقة الشمسية، وكذلك غازات الاحتباس الحرارى، منوها بأن تلك الغابات الشجرية تسهم فى الحد من التلوث الناتج عن مياه الصرف الصحى والمجارى المائية سواء فى البحار أو الأنهار وكذلك فى الاستفادة من الغابات فى الحصول على المنتجات المتنوعة ـ طاقة، أخشاب، أسمدة عضوية، وحماية المناطق السكنية.

من جانبه، أشاد المهندس على عبده المغامر المصرى، باستقبال أهالى محافظة الأقصر، والشركة القابضة لمياه الشرب وترحيبهم بالمبادرة ودورها فى دعم قضايا المناخ والبيئة، موجها رسالة لشباب العالم بضرورة توحيد جهودهم ومبادرتهم لخدمة قضايا التنمية، كما زار بحيرات الأكسدة لمحطة معالجة الصرف الصحى بالحبيل.