عاجل- سقوط أمطار على هذه المناطق.. تفاصيل طقس الأحد (بيان بالدرجات)

جدة - نرمين السيد - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الأحد، طقس معتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، مائل للحرارة على جنوب سيناء وشمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد، بينما يسود طقس لطيف فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره على كافة الأنحاء.





وعن الظواهر الجوية هناك فرصة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من القاهرة الكبرى ومدن القناة وجنوب الوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد على فترات متقطعة. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون مضطربة وارتفاع الموج من 2.5 متر إلى 3 أمتار والرياح السطحية جنوبية غربية إلى شمالية غربية. وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية شمالية غربية. وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر: العظمى الصغرى

القاهرة 28 21

العاصمة الإدارية 27 20

6 أكتوبر 28 20

بنهــــا 28 21

دمنهور 27 21

كفر الشيخ 27 21

المنصورة 28 21

دمياط 28 22

بورسعيد 29 22

الإسماعيلية 29 19

السويس 29 20

الزقازيق 28 21

شبين الكوم 28 21

طنطا 28 21

شلاتين 32 24

الإسكندرية 27 21

العلمين الجديدة 26 21

وادى النطرون 28 21

مطروح 25 19

السلوم 25 17

سيوة 28 17

العريش 29 21

رفح 29 21

الطور 30 21

كاترين 26 14

رأس سدر 30 20

نخل 30 15

طابا 30 22

نويبع 30 22

حلايب 30 25

شرم الشيخ 31 24

الغردقة 31 24

مرسى علم 31 23

الفيوم 30 20

بنى سويف 30 19

المنيا 31 19

أسيوط 31 18

سوهاج 32 20

قنا 34 20

الأقصر 35 21

أسوان 36 22

الوادى الجديد 34 20

أبوسمبل 36 22

أبو رماد 31 23

رأس حدربة 30 22 أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهى كالتالى: العظمى الصغرى

مكة 39 26

المدينة 38 22

الرياض 34 20

المنامة 33 27

أبوظبى 35 26

الدوحة 34 26

الكويت 37 20

دمشق 28 13

بيروت 26 22

عمان 28 14

القدس 27 16

غزة 28 18

بغداد 40 21

مسقط 33 24

صنعاء 27 8

الخرطوم 40 26

طرابلس 26 17

تونس 30 20

الجزائر 27 20

الرباط 30 17

نواكشوط 32 25 وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم: العظمى الصغرى

إسلام آباد 35 16

نيودلهى 33 16

جاكرتا 32 19

بكين 19 6

كوالالمبور 31 24

طوكيو 23 18

أثينا 22 14

روما 24 14

باريس 19 16

مدريد 25 14

برلين 19 11

لندن 17 14

مونتريال 12 5

موسكو 10 2

نيويورك 19 13

واشنطن 22 13

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