الحكومة تعتمد عددا من قرارات اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار

جدة - نرمين السيد - وجاءت القرارات على النحو التالى:

أ‌- اتفاقية التسوية المزمع إبرامها مع شركة "فيوتشر بايب بى فى"؛ والتى سوف تسهم فى حماية الاستثمارات المتبادلة بين جمهورية مصر العربية والمملكة الهولندية.

ب‌- اتفاق التسوية المزمع إبرامه بين شركة الصناعات الكيماوية المصرية (كيما) وشركة "تكنيمونت الإيطالية".

ج- اتفاقيات التسوية المزمع إبرامها بشأن المنازعات الناشئة عن مشروع تطوير منطقة "حكر أبو دومة".

وأكد المستشار مصطفى البهبيتى، مساعد وزير العدل للتحكيم والمنازعات الدولية، أن اعتماد هذه القرارات، يأتى فى إطار جهود الحكومة المصرية فى التوصل إلى اتفاقات متكافئة لتسوية المنازعات الاستثمارية والتجارية وذلك فى ضوء التوجه نحو انهاء تلك المنازعات والدعاوى التحكيمية بالتسويات الودية لتحقيق المزيد من الجذب للاستثمارات الاجنبية المباشرة، وضخها فى الاقتصاد المصرى، وخلق بيئة مواتية للاستثمار، فضلا عن حرص الحكومة على تعزيز العلاقات الاقتصادية الخارجية على كافة الأصعدة.

وتأتى تسوية نزاع شركة "فيوتشر بايب بى فى"؛ حرصا من الدولة المصرية على الحفاظ على العلاقات الاقتصادية مع المملكة الهولندية، وتشجيعا لجذب المزيد منها لضخها فى الاقتصاد المصرى، وكذا تأتى التسوية المزمع ابرامها بين شركة الصناعات الكيماوية المصرية "كيما" وشركة تكنيمونت الإيطالية، رغبة من الحكومة فى التوسع فى إنشاء المصانع الكيماوية وخاصة مصانع " الأمونيا" واليوريا"، والاستفادة من الخبرات الإيطالية فى هذا الشأن، ويعد إعادة تخطيط وتعمير منطقة "حكر أبو دومة" بحى روض الفرج، من أهم المناطق الاستثمارية التى تعمل الحكومة بسلسلة من القرارات على تطويرها واستغلالها بالشكل الأمثل.

وتجدر الاشارة الى ان كافة المفاوضات وما انتهت إليه من صياغة عقود التسوية فى هذه المنازعات قد باشرتها ادارة التحكيم والمنازعات الدولية بوزارة العدل بإشراف المستشار عمر مروان، وزير العدل.