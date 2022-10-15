وزارة التخطيط تطلق استبيان «مناخ» لقياس وعى الشباب بالقضايا المناخية

جدة - نرمين السيد - أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمعهد القومى للحوكمة والتنمية المستدامة "الذراع التدريبى للوزارة"، بالتعاون مع وزارتى البيئة والشباب والرياضة، استبيان "مناخ" بهدف قياس وعى الشباب حول قضايا المناخ وذلك عن طريق إرسال رسالة نصية على الرقم المجانى 1440، فضلًا عن إطلاق صفحة "وقتنا" عبر الفيس بوك لنشر الوعى بين الشباب بالقضايا المناخية، فى إطار البروتوكول الموقع بين وزارة التخطيط واليونيسيف.





وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد، أن الهدف من الاستبيان يأتى فى إطار حرص الدولة على مشاركة الشباب فى اتخاذ القرار وتوصيل أفكارهم وأصواتهم إلى صانعى القرار. وأكدت حرص الوزارة على تقديم الدعم اللازم لرفع الوعى لدى الشباب المصرى بقضايا تغير المناخ، فضلًا عن توجيه الدعم الفنى اللازم لمنصات التواصل التفاعلى التى تسهم الوزارة فى تطويرها ودعمها فى إطار التزامها بتقديم الدعم لجهود المؤسسات الحكومية المختلفة. جدير بالذكر أنه تم إطلاق موقع وصفحة بعنوان "وقتنا" على منصات التواصل الاجتماعى بهدف متابعة قضايا تغير المناخ لرفع الوعى لدى الشباب ومشاركتهم بتلك القضايا، حيث تم إطلاق استبيان "مناخ" والذى يضم قرابة 17 سؤالا لقياس نسب ومعدلات الوعى لدى الشباب ضمن الفئة العمرية من 15 إلى 35 عاما حول قضايا تغير المناخ، على أن يقوم الشباب بارسال رسالة نصية مجانية تحوى كلمة" مناخ" عبر الرقم 1440 ومتابعة الرد على أسئلة الاستبيان المرسلة، أو من خلال الباركود والذى يتم فحصه بكاميرا الهاتف المحمول للدخول مباشرة على الاستبيان، ويمكن الدخول إلى صفحة "وقتنا" من خلال الرابط التالى https://bit.ly/3yCEEjA.

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