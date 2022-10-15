انت الان تتابع خبر صرف معاش تكافل وكرامة .. التضامن تعلن عن القرار السعيد والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي برئاسة الدكتورة نيفين القباج، عن بدء صرف معاش تكافل وكرامة صباح اليوم السبت 15 أكتوبر لعام 2022 في جمع أنحاء جمهورية مصر العربية.وأوضحت وزارة التضامن أن أنه يمكن للمستفيدين من صرف معاش تكافل وكرامة عن طريق ماكينات الصراف الآلي التابعة لبنك ناصر الاجتماعي وكافة البنوك العامة في السوق المصري.

وأشارت الوزارة على جميع منفذ الصرف على ضرورة تطبيق كافة الإجراءات الوقائية اللازمة لموجهة فيروس كورونا المستجد وتطبيق قواعد التباعد الاجتماعي والحد من حدوث أي تكدس أو تزاحم أثناء عملية الصرف.

قيمة معاش تكافل وكرامة: