انت الان تتابع خبر توزيع منهج رياضيات الصف السادس الابتدائي 2022/2023.. بيرشد الطلاب والمعلمين والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قامت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالإعلان عن توزيع منهج رياضيات الصف السادس الابتدائي 2022/2023، وهو الخاص بالفصل بالفصل الدراسي الأول، ويشمل على 4 وحدات بين كلاً من الجبر والأعداد والهندسية والاحتمال والقياس.

توزيع منهج الرياضيات 2022/2023

وسوف نقدم لكم التفاصيل الخاصة بتوزيع منهج الرياضيات الخاصة بالصف السادس الابتدائي، وهذا ما حرصت على إعلانه والكشف عنه وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في خريطة توزيع المنهج الدراسي للعام الدراسي الجديد.

توزيع منهج الرياضيات للصف السادس الابتدائي 2022

منهج الجبر والأعداد:

أشارت الوزارة إلى توزيع منهج الجبر والأعداد كالتالي:

شهر أكتوبر 2022

الوحدة الأولى، وتشمل النسبة المعنى والخواص، وتدريبات متنوعة على النسبة وخواصها، والنسبة بين ثلاثة أعداد.

منهج شهر نوفمبر 2022

تابع الوحدة الأولى وتشمل تطبيقات على النسبة المعدل، وتمارين عامة على الوحدة وأنشطة الوحدة واختبار الوحدة، والوحدة الثانية وتشمل التناسب من حيث المعنى والخواص.

منهج شهر ديسمبر 2022

– تابع الوحدة الثانية.

– مقياس الرسم.

– التقسيم التناسبي.

– حساب المائة.

– تطبيقات على حساب المائة.

– تمارين عامة على الوحدة.

منهج شهر يناير 2023

– تابع الوحدة الثانية.

– أنشطة الوحدة واختبار الوحدة.

منهج الهندسة والقياس والاحتمال

أشارت الوزارة إلى توزيع منهج الهندسة والقياس والاحتمال كالتالي:

منهج شهر أكتوبر 2022

الوحدة الثالثة: الهندسة والقياس وتشمل العلاقة بين الأشكال الهندسية.

– الأنماط البصرية.

– الحجوم.

– حجم متوازي المستطيلات.

منهج شهر نوفمبر 2022

– تابع الوحدة الثالثة.

– حجم المكعب.

– السعة.

– تمارين وأنشطة واختبار الوحدة.

منهج شهر ديسمبر 2022

– الوحدة الرابعة ويشمل الإحصاء.

– أنواع البيانات الإحصائية.

– تجميع البيانات الإحصائية الوصفية.

– تجميع البيانات الإحصائية الكمية.

منهج شهر يناير 2023

– تابع الوحدة الرابعة.

– تمثيل البيانات بالمنحنى التكراري وتمارين عامة على الوحدة الرابعة وأنشطة الوحدة.