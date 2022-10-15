انت الان تتابع خبر عاجل.. الأرز في المجمعات الاستهلاكية بدون بطاقة التموين بنفس السعر.. بشرة خير للمواطنين والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قامت وزارة التموين والتجارة الداخلية للمواطنين بالإعلان عن شراء الأرز في المجمعات الاستهلاكية بدون بطاقة التموين بنفس السعر وهو الذي ينخفض عن الأسواق الحرة، وتنتشر هذه المجمعات في 1300 مجمع بكل المحافظات، وهذا يعني أن من لا يوجد لديه بطاقة تموين سوف يصبح متساوي مع من معه ويقدم له بسعر 10.50 جنيهاً.

سعر الأرز في التموين 2022

وأعلنت العديد من المصادر في الشركة القابضة للصناعات الغذائية التي تتبع وزارة التموين، أن أي مواطن قادر حالياً على شراء الأرز بالكميات التي يحتاج لها بدون أي شروط ولا يستلزم وجود معه بطاقة تموين، وسعره هو 10.50 جنيهاً في كل المجمعات المنتشرة بكل المحافظات، وحصة المواطن الذي يوجد معه بطاقة التموين بنفس السعر.

وتعمل الشركة القابضة في الوقت الحالي على تكثيف ضخ الأرز من مخازن الجملة التابعة لها ويصل عددها لـ 1500 مخزن بكل المحافظات إلى فروع المجمعات الاستهلاكية، وذلك لسد احتياجات المواطنين من سلع الأرز، وهو يتوفر في الأسواق بسعر 12 جنيهاً الغير معبأ، والمعبأ منه بسعر 15 جنيهاً.

أسعار التموين الجديدة 2022

-كيلو الدقيق المعبأ 11 جنيها على بطاقة التموين وبدونها.

– كيلو السكر 10 جنيهات ونصف على البطاقة التموينية فقط.

– زجاجة الزيت 800 مللي 25 جنيها على البطاقة التموينية فقط.