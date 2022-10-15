انت الان تتابع خبر عاجل.. حقيقة تأجيل الدراسة غداً بكل المدارس بسبب حالة الطقس.. التعليم حسمت الأمر والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - كشفت العديد من المصادر في مديريات التربية والتعليم حقيقة تأجيل الدراسة غداً بكل المدارس بسبب حالة الطقس، وهذا ما أنتشر مؤخراً على أغلب المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، وأثارت الجدل بين أولياء الأمور.

هل يوجد مدارس غداً 2022

وأكدت المديريات التعليمية على انتظام عمل الدراسة غداً الأحد 16 أكتوبر في كل المدارس في مواعيدها بدون أي تأجيل، والتوضيح أن الدراسة إلى الآن تسير بكل منتظم، ويتم تطبيق كل الإجراءات الوقائية، وتسجيل غياب الطلاب لحظة بلحظة يومياً.

تعطيل الدراسة في الإسكندرية غداً

وأكد مدير مديرية التربية والتعليم في الإسكندرية الدكتور عربي أبو زيد، أن الدراسة غداً في المدارس منتظمة في مواعيدها ولا يتم إصدار أي قرار من المحافظ بخصوص هذا الشأن حتى الوقت الحالي، وتم نشر الكثير من العربات المخصصة لشفط المياه تحسباً لأي طوارئ بسبب سوء الأحوال الجوية التي حذرت منها الهيئة غداً.

هل خبر تأجيل الدراسة صحيح 2022

ومن ناحية أخرى أكد الكثير من المديرين في الإدارات التعليمية أن الدراسة تسير غداً في المدارس في مواعيدها ولا يوجد أي تأجيل، وأن المحافظ في المحافظة هو من يقوم بإصدار قرار التأجيل في حالة إذا كان الأمر صعب وتوجد صعوبة شديدة في الأحوال الجوية، وتكون حرصاً على سلامة جميع الطلاب في كل مكان.