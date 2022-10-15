انت الان تتابع خبر رسميا – الإسكان الاجتماعى يعلن بيان هام بشأن حجز شقق سكن لكل المصريين : 47 ألف مواطن بس والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أصدر صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى بيان هاماً خلال الساعات الماشية بشأن شقق الإسكان الاجتماعي التابعة للإعلان السادس عشر بالمرحلة الثالثة لمشروع سكن لكل المصريين في أكثر من 20 مدينة ومحافظة جديدة داخل جمهورية مصر العربية.وأعلنت مي عبد الحميد الرئيس التنفيذ للصندوق أن عدد كراسات الشروط التي تم بيعها منذ بداية الحجز على شقق الإسكان الاجتماعي يوم 25 سبتمبر الماضي حتي الآن بلغت 180 ألف كراسة شروط، بالإضافة إلي أن هناك حوالي 47 ألف مواطن من كافة المحافظات قاموا بسداد مقدم جدية الحجز الخاصة بهذه الوحدات السكنية.

وطالبت الرئيس التنفيذ للصندوق، المواطنين الراغبين في حجز هذه الوحدات السكنية التوجه إلي مكاتب البريد لشراء كراسات الشروط ودفع مقدم جدية الحجز.