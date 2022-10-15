انت الان تتابع خبر عاجل – مصرع وإصابة 3 أشخاص في حادث آليم بـ”الجيزة” والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - لقى شخص مصرعه، واًصيب إثنين آخرين بإصابات متفرقة في الجسم، إثر حادث تصادم وقع صباح اليوم الجمعة ، بين سيارتين في طريق الواحات، في نطاق محافظة الجيزة،من جانبها قامت قوات الحماية المدنية التابعة لـ” الجيزة” بالدفع بمجموعة من سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلي المستشفيات القريبة من موقع الحادث،, كما تم الدفع بسيارات مطافي لإخماد للنيران الناتجة عن هذا الحادث.

وأنتقل ضباط والقيادات الأمنية بالمحافظة، إلي مكان الواقعة بعدما تلقوا إخطار بذلك للوقوف علي أخر التطورات الناتجة عن الحادث والكشف عن ملابسات الحادث وذلك للاطمئنان على صحة وسلامة المواطنين وفتح الطريق أمام حركة مرور السيارات بالتنسيق مع مسؤولين في المركز عن طريق أوناش المرور.