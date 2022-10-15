الداخلية: استخراج الأوراق الثبوتية للمكفوفين بالمجان لمدة أسبوع

جدة - نرمين السيد - قررت وزارة الداخلية استخراج الأوراق الثبوتية ووثائق السفر وتصاريح العمل بالمجان للأشخاص ذوى الإعاقة البصرية اعتبارا من اليوم 15 أكتوبر الجارى ولمدة أسبوع على مستوى الجمهورية.





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