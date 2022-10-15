وزير الطاقة اللبنانى يشارك فى أسبوع المياه بالقاهرة

جدة - نرمين السيد - ويترأس الوزير فياض الوفد اللبنانى ويشارك فى عدة حلقات حوارية رفيعة المستوى حول السياسات فى البلدان التى تعانى من ندرة المياه لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. ومن المقرر أن يجرى الوزير فياض عدة اجتماعات على هامش المؤتمر مع نظرائه وزراء الطاقة والرى المصريين.

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