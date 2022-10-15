وزير الأوقاف يؤكد أهمية إعمال العقل فى فهم النص ومواكبة قضايا العصر

جدة - نرمين السيد - أكد وزير الأوقاف، الدكتور محمد مختار جمعة، أهمية إعمال العقل فى فهم النص، ومواكبة قضايا العصر ومستجداته، وعدم الجمود عند ظواهر بعض النصوص دون فهم دقيق أو إدراك كاف لفهم معانيها ومراميها ومقاصدها العامة.





وشدد الوزير، على أن مراكز إعداد محفظى القرآن الكريم تتيح أمام الراغبين تلقى هذه العلوم على أيدى العلماء المتخصصين، كما أنها أحد أهم وسائلنا لخدمة القرآن الكريم.

جاء ذلك خلال اجتماع وزير الأوقاف اليوم السبت بعمداء مراكز إعداد محفظى القرآن الكريم على مستوى الجمهورية، بديوان عام الوزارة وبحضور الدكتور هشام عبد العزيز على رئيس القطاع الدينى، والدكتور هانى السباعى مدير عام شؤون القرآن، وذلك فى إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالقرآن الكريم، وحرصها على ترسيخ الفهم الصحيح لمعانى ومقاصد القرآن الكريم.

ورحب وزير الأوقاف - فى كلمته - بالحضور، كما أطلعهم على مجمل النشاط العلمى والدعوى والثقافى لوزارة الأوقاف، مشيرًا إلى أن جهود الوزارة فى العناية بالنشء بدءًا من البرنامج الصيفى للطفل والذى تم تطويره إلى البرنامج التثقيفى للطفل خلال فترة الدراسة ويعقد يوم الخميس من كل أسبوع.

كما أشار إلى تكثيف الوزارة لعدد من الأنشطة الدعوية بهدف توفير سبل متعددة للتعلم للراغبين فى التزود بالعلوم الشرعية واللغوية، منها: الدروس المنهجية، ومجالس الإقراء بالمساجد الكبرى، والتى تجمع بين التعليم والتثقيف العام، ومن خلالها يمكن الحصول على إجازات معتمدة لراغبى طلب العلم، وكذلك إطلاق المنبر الثابت بالتعاون مع الأزهر الشريف، وكذلك مجالس الإفتاء.

وفيما يخص المقارئ القرآنية، قال الوزير إن الوزارة أقامت العديد من المقارئ كمقرأة الجمهور، ومقرأة الأئمة والواعظات وأعضاء المقارئ، هذا بالإضافة إلى مقرأة كبار القراء بالروايات المختلفة والقراءات العشر، مؤكدًا أن كل هذه الجهود المبذولة تأتى خدمة لكتاب الله (عز وجل).

وأكد وزير الأوقاف إقامة عدد من الندوات العامة فى مراكز إعداد محفظى القرآن الكريم حول أهم القضايا العصرية من خلال خطة القطاع الدينى فى ذلك، وكذلك إقامة مسابقة قرآنية كبرى على مستوى الجمهورية بين الدارسين فى هذه المراكز فى حفظ القرآن الكريم والمناهج التى يدرسونها يقيمها القطاع الدينى بالوزارة.

وأهدى وزير الأوقاف عمداء مراكز إعداد محفظى القرآن الكريم، عددًا من إصدارات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، كما كرَّم الفائزين فى مسابقة الخطيب المثالى لعام 2022.