القوى العاملة: زيارات لتفقد مراكز التدريب المهنى بالشرقية

جدة - نرمين السيد - تلقت وزارة القوى العاملة تقريرا من مديرية القوى العاملة بمحافظة الشرقية بشأن عمل زيارات تفقدية لقسم التفصيل والحياكة لمراكز التدريب المهنى بالمحافظة، والاطمئنان على سير البرامج التدريبية، وفق البرنامج الزمنى المعد والمحتوى التدريبى، والتزام المتدربات.





وأجرى أحمد عبدالهادى، وكيل مديرية القوى العاملة بالشرقية، زيارة تفقدية لقسم الخياطة والتفصيل بمركزى التدريب المهنى بالصيادين والنحال لمتابعة سير الدورات التدريبية بالعام التدريبى 2022/2023 بواقع 200 ساعة تدريبية فى كل برنامج، موجها بإعداد زيارة ميدانية للمتدربات لكبرى مصانع الملابس الجاهزة للتطبيق العملى للمناهج التدريبية على أرض الواقع. رافق وكيل المديرية فى زيارته، وجيه متى، مدير عام الإدارة العامة لبحوث العمالة بالمديرية، وعبدالله أبوالعزم، مدير مركز تدريب مهنى الصيادين، محمد حفنى، مدير مركز تدريب مهنى النحال، ومحمد السيد مدير إدارة تراخيص الأجانب بالمديرية.

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