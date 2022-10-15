رفع درجة الاستعداد بعدد من المحافظات لمواجهة تقلبات الطقس

جدة - نرمين السيد - ففى الإسكندرية، تعرضت بعض مناطق شرق وغرب لأمطار خفيفة، لم تؤثر على حركة سير المشاة والسيارات، مع تواصل حركة شحن وتفريغ البضائع وتداول الحاويات والشاحنات بميناء الإسكندرية بشكل طبيعى ومنتظم.

واتخذت محافظة الإسكندرية وأجهزتها التنفيذية وشركة الصرف الصحى كافة الاستعدادات ورفع حركة الطوارئ والدفع بسيارات تصريف المياه وكسحها وتطهير "الشنايش" لتسهيل حركة المواطنين، فيما عززت مديرية أمن الإسكندرية من الخدمات المرورية لتحقيق السيولة المرورية وعدم تكدس السيارات.

ومن جهته، قرر محافظ شمال سيناء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة رفع درجة الاستعداد بجميع أجهزة ومرافق المحافظة ومديريات الخدمات بها لمواجهة الظروف الجوية المتوقعة.

وأكد المحافظ أنه تم رفع درجة الاستعداد على مستوى غرفة العمليات الرئيسية وغرف العمليات فى مجالس المدن ومديريات الخدمات والأجهزة المعنية بالمحافظة فى مواجهة الظروف الجوية، موجها باستعداد المرافق الخدمية لأية تطورات قد تطرأ بسبب الظروف الجوية ومتابعة الموقف لحظة بلحظة.

وبدوره، أكد السكرتير العام للمحافظة أسامة الغندور أن هناك متابعة مستمرة للظروف الجوية واتصالات دائمة مع غرف العمليات الفرعية بمراكز المدن والأجهزة المعنية وعلى رأسها الموارد المائية والرى.

ووجه الغندور بسرعة الإبلاغ الفورى عن أية مواقف طارئة أو أية أحداث تتعلق بالظروف الجوية إلى غرفة العمليات الرئيسية فى ديوان عام المحافظة على الأرقام التليفونية المحددة.

وفى أسيوط، قال محافظ أسيوط عصام سعد، فى بيان اليوم السبت، إنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المديريات والهيئات والوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء تحسبًا لسقوط الأمطار وخاصة مع اقتراب فصل الشتاء.

وأشار المحافظ إلى أنه تم تكليف قيادات المحافظة ورؤساء الوحدات المحلية والأجهزة المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة استعداد لاستقبال فصل الشتاء والتأكد من سلامة كافة مخرات السيول بنطاق المحافظة والتأكد من جاهزيتها ومراجعة جاهزية كافة المركبات والمعدات الخاصة بمواجهة الأمطار ومراجعة المهمات والأدوات الخاصة بالإغاثة ومراجعة البالوعات والمصارف وأعمدة الإنارة فى الشوارع واتخاذ الإجراءات الوقائية وتكليف مديرية الصحة برفع درجة الاستعداد فى كافة المستشفيات والوحدات الصحية ومراجعة موقف الأدوية والأمصال والتأكيد على صلاحيتها وصلاحية المغذيات الكهربائية والمغذيات البديلة والتأكد من تجهيز كافة سيارات الإسعاف لتغطية مدن ومراكز المحافظة.

ووجه المحافظ رؤساء المراكز والأحياء بمراجعة كافة أعمدة الإنارة بقرى ومراكز المحافظة والتأكد من عزلها وقت سقوط الأمطار وعدم وصول أى مصدر كهربى لها حفاظاً على أرواح المواطنين وإيجاد حلول بديلة فى حالة انقطاع التيار وخاصة فى المنشآت الحيوية و تحديد أماكن الإيواء الثابتة والعاجلة وتجهيزها بالأسرة ودورات المياه وصالات الطعام.