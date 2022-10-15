سويلم ورئيس المجلس العالمي للمياه يفتتحان إجتماع مجلس المحافظين التاسع والسبعين للمجلس...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 15 أكتوبر 2022 02:35 مساءً - - الدكتور سويلم : التعاون بين الوزاره والمجلس يهدف لوضع قضايا المياه على رأس الأجندة العالمية

- تنظيم إسبوع القاهرة الخامس للمياه ، وفعاليات المياه ضمن مؤتمر المناخ ، لإبراز قضايا المياه والمناخ على المستوى العالمى

- دعوة المجلس لدعم المبادرة الدولية للتكيف بقطاع المياه والتي ستطلقها مصر خلال مؤتمر المناخ

- أهمية تعزيز التعاون بين دول العالم وخاصة الدول النامية لمواجهة التحديات المائية على المستوى العالمى

- السيد فاشون : إسبوع القاهرة للمياه أصبح أحد المنصات الهامة للحوار على المستوى العالمي في مجال المياه

- التعاون بين مصر والمجلس في الإعداد للمنتدى العالمي العاشر للمياه والمقرر عقده في اندونيسيا

قام السيد الأستاذ الدكتور/ هانى سويلم وزير الموارد المائية والري والسيد/ لوي فاشون رئيس المجلس العالمي للمياه بإفتتاح فعاليات إجتماع مجلس المحافظين التاسع والسبعين للمجلس العالمى للمياه ، والمنعقد على هامش إسبوع القاهرة الخامس للمياه والمقرر انطلاق فعالياته غدا الاحد ١٦ اكتوبر الجارى.

ورحب الدكتور سويلم بالسيد فاشون معرباً عن سعادته بعقد مجلس المحافظين للمجلس العالمي للمياه في مصر للمرة الثانية في تاريخه ، ومشيرا للتعاون القائم بين الوزاره والمجلس العالمى للمياه منذ تأسيس المجلس عام ١٩٩٦ وحتى الان ، وذلك للعمل على وضع قضايا المياه على رأس الأجندة العالمية ، ومشيراً لتمثيل مصر في عضوية مجلس المحافظين منذ عام ٢٠١٩ وحتى الآن.

واستعرض سيادته الموقف المائي في مصر وما يواجه قطاع المياه من تحديات نتيجة محدودية الموارد المائية والزيادة السكانية والتأثيرات السلبية للتغيرات المناخية ، وما ينتج عنها من زيادة في درجات الحرارة وبالتالي زياده الاستخدامات المائية بالإضافة للتأثير الغير متوقع على كميات الامطار بمنابع النيل .. الأمر الذي يدفع الوزارة لإتخاذ العديد من الاجراءات وتنفيذ العديد من المشروعات للتعامل مع هذه التحديات.

وأشار الدكتور سويلم لقيام مصر بتنظيم إسبوع القاهرة الخامس للمياه تحت عنوان "المياه فى قلب العمل المناخى" ، وفعاليات المياه ضمن مؤتمر المناخ القادم COP27 ، للعمل على إبراز قضايا المياه والمناخ على المستوى العالمى ، مع توجيه الدعوة للمجلس العالمى للمياه لدعم المبادرة الدولية للتكيف بقطاع المياه مع التغيرات المناخية والتي ستطلقها مصر خلال فعاليات مؤتمر المناخ.

كما أكد سيادته على أهمية تعزيز التعاون بين مختلف دول العالم وخاصة الدول النامية بعضها البعض (تعاون جنوب – جنوب) ، لمواجهة التحديات المائية على المستوى العالمى.

ومن جانبه .. رحب السيد فاشون بالسيد الوزير والسادة أعضاء مجلس المحافظين مشيراً لتاريخ التعاون بين وزارة الموارد المائية والري والمجلس العالمي للمياه ، ومشيداً بإسبوع القاهرة للمياه والذي أصبح أحد المنصات الهامة للحوار على المستوى العالمي في مجال المياه ، مع التأكيد على التعاون بين مصر والمجلس في الإعداد للمنتدى العالمي العاشر للمياه والمقرر عقده في اندونيسيا.