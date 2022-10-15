ضبط 1631 قضية تموينية متنوعة من بينهم قضايا حجب سلع غذائية

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 15 أكتوبر 2022 02:35 مساءً - واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام ، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية أسفرت عن ضبط (1631) قضية تموينية متنوعة من بينها :-

▪️ ضبط (471) قضية بيع بأزيد من السعر وعدم الإعلان عن الأسعار للسلع الغذائية وغير الغذائية بمضبوطات (40,850 طن دقيق أبيض"عينى" – 44,466 طن "مكرونة – سكر – أرز – زيت طعام – أعلاف – منظفات – ذرة – ملح " – 59353 عبوة "سلع غذائية"- 937 عبوة سجائر) ، وكذا (724) قضية فى مجال مخالفات المخابز عبارة عن (24 قضية دقيق بلدى مدعم "مستندى - عينى" – 198 قضية إنتاج خبز ناقص الوزن – 200 قضية إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات – 13 قضية توقف عن الإنتاج - 289 قضية متنوعة أخرى).. بمضبوطات (15٫670 طن دقيق بلدى مدعم "مستندى" – 1000 رغيف بلدى مدعم – 367 بطاقة ذكية - ماكينة) ، وكذا ضبط (31) قضية إستيلاء على السلع المدعومة بمضبوطات أبرزها (13٫500 طن "سكر– أسمدة" مدعمة – 67620 لتر مواد بترولية – 132 إسطوانة بوتاجاز مدعمة).. بحجم مضبوطات سلع غذائية بلغت إجمالى (58٫170 طن "مستندى – عينى") عبارة عن (17٫320 طن دقيق بلدى "مستندى" – 40٫850 طن دقيق أبيض "عينى" - 57,966 طن "سكر – أسمدة – مكرونة – أرز – زيت طعام – أعلاف – منظفات – ذرة - ملح").. وكذا (59353 عبوة " سلع غذائية" – 937 عبوة سجائر – 67620 لتر مواد بترولية – 132 إسطوانة بوتاجاز –1000 رغيف بلدى مدعم – 367 بطاقة ذكية - ماكينة ) كان أبرزها الآتى :

▪️ ضبط (12٫1 طن "مكرونة – ملح – أرز أبيض") معبأة داخل عبوات بدون مستندات وعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المعلن لتحقيق أرباح غير مشروعة.. بحوزة (المدير المسئول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية) بمحافظة القاهرة.

▪️ ضبط (11٫5 طن "زيت أولين – ذرة مجروشة – مقرمشات – ذرة" مستلزمات إنتاج بدون بيانات – 50000 عبوة "مخبوزات – خبز محمص" بدون بيانات) وعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المعلن لتحقيق أرباح غير مشروعة .. بحوزة (مالك مصنع لإنتاج وتعبئة السلع الغذائية بدون ترخيص) بمحافظة المنوفية.

▪️ ضبط (6 طن "زيت تموينى") معبأة داخل عبوات ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لإنتهاء تاريخ الصلاحية المدون عليها.. بحوزة (المدير المسئول عن فرع إحدى شركات تجارة الجملة) بمحافظة أسوان.

▪️ ضبط (3٫5 طن "أعلاف حيوانية") بدون مستندات وعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول.. بحوزة (مالك محل لتجارة الأعلاف الحيوانية) بمحافظة الشرقية.

▪️ ضبط (مالك مخبز بلدى – بمحافظة أسوان) بحوزته (300 بطاقة تموينية ذكية) خاصة بالمواطنين قام المذكور بتجميعها للإستيلاء على قيمة الدعم المقرر لهم لحسابه الشخصى .

▪️ ضبط (المدير المسئول عن محطة لتموين السيارات – بمحافظة الجيزة) بحوزته (38000 لتر "بنزين 80 – سولار") قام المذكور بالتصرف فيها ببيعها فى السوق السوداء بأزيد من السعر الرسمى بأزيد من السعر الرسمى مستولياً على الدعم المقرر .

▪️ ضبط (المدير المسئول عن مستودع إسطوانات البوتاجاز – بمحافظة القاهرة) لتصرفه فى (97 إسطوانة بوتاجاز كبيرة الحجم) قام المذكور بالتصرف فيها ببيعها فى السوق السوداء بأزيد من السعر الرسمى مستولياً على الدعم المقرر .

وفى إطار جهود الإدارة فى ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول الأرز الشعير لموسم الحصاد الحالى وضبط حالات التهريب فقد أسفرت الجهود عن ضبط (16) قضية بمضبوطات بلغت (122٫320 طن "أرز شعير") .. كان أبرزها الآتى :

▪️ ضبط (مالك مخزن أرز "بدون ترخيص" – بمحافظة الدقهلية) لتخزينه كمية قدرها (23 طن "أرز شعير") محظور تداوله بقصد حجبها عن التوريد للإتجار بها فى السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.

▪️ ضبط (قائد سيارة حال سيره بمحافظة البحيرة) لتجميعه كمية وقدرها (11٫29 طن "أرز شعير") محظور تداوله بقصد حجبها عن التوريد للإتجار بها فى السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة .

وفى إطار جهود الإدارة فى رصد ومتابعة المحلات ومراكز الخدمة القائمة على بيع أجهزة التنبيه الصوتية والضوئية الخاصة بمركبات الطوارئ المحظور تداولها بالأسواق .. فقد أسفرت الجهود عن ضبط عدد (5) قضايا بمضبوطات بلغت (896 قطعة "128 قطعة صوتية – 26 قطعة ضوئية – 742 قطعة ملصق").

▪️ ضبط (2٫95 طن "لحوم مجمدة – مقطعات دواجن ") معبأة داخل عبوات بدون بيانات ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية , وتشكل خطراً على الصحة العامة تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .. بحوزة (المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ اللحوم والدواجن) بمحافظة الشرقية.

▪️ ضبط ( 1٫1 طن "أسماك" ) غير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والشكل والرائحة ، وتشكل خطراً على الصحة العامة تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .. بحوزة (مالك محل لتجارة الأسماك) بمحافظة أسوان.

▪️ ضبط (17 طن "عصائر – خامات تصنيع") معبأة داخل عبوات بدون بيانات أو مستندات ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية ، وتشكل خطراً على الصحة العامة تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (مالك مصنع لإنتاج وتعبئة السلع الغذائية) بمحافظة الشرقية.

▪️ ضبط (11450 قطعة مستلزمات طبية "مختلفة الأنواع") بدون مستندات مجهولة المصدر وغير مسجلة لدى الجهات المعنية ذات أثر بالغ الضرر على الصحة العامة ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (المدير المسئول عن محل لتجارة المستلزمات الطبية) بمحافظة القاهرة.

▪️ كما أسفرت جهود حملات رصد ومتابعة حجب "السجائر" والبيع بأزيد من السعر الرسمى والمهربة جمركياً "مجهولة المصدر".. عن ضبط (45) قضية بإجمالى مضبوطات بلغت (28084 عبوة "سجائر " مختلفة الأنواع).

▪️ تم إتخاذ الإجراءات القانونية.