وزير خارجية الهند: ندعم مصر خلال استضافة مؤتمر المناخ Cop27

جدة - نرمين السيد - وأكد شكرى، خلال مؤتمر صحفى مع نظيره الهندى، أن هذه الزيارة تأتى فى أعقاب الاحتفال بمرور 75 عاما على العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، مشيرا إلى أنه تم بحث العلاقات الثنائية بين مصر والهند خلال اللقاء، وكانت المباحثات إيجابية كما تم تبادل الرؤى تجاه الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأوضح شكرى، أنه تم خلال اللقاء بحث زيادة حجم التبادل التجارى إلى 40% حتى ترقى إلى مستوى العلاقات التاريخية بين البلدين.

من جانبه أكد وزير الخارجية الهندى سوبرامانيام جايشانكار، أن المباحثات كانت إيجابية للغاية، لافتا إلى دعم بلاده لمصر فى استضافتها لمؤتمر المناخ الشهر المقبل، ووجه الدعوة لمصر أيضا كضيف فى قمة الـ20 التى تنظمها الهند.

وحول تعزيز التعاون، أكد وزير الخارجية الهندى أن رغبة تعزيز التعاون متبادلة، مشيرا إلى أن هناك زيادة 2 مليار دولار فى المجال التجارى بين البلدين، كما تم الاتفاق على أن هناك إمكانية لزيادة التجارة والتعاون بين أسواق البلدين.

وأوضح أن الاستثمار إيجابى بين البلدين، وهناك شركات هندية تتعدى استثماراتها 3 مليارات دولار فى مصر، مضيفا أنه فى الآونة الأخيرة هناك تعاون فى مجال الأمن والدفاع، وزيارات منتظمة ومتبادلة بين الوفود.