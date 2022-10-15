الأوقاف: انطلاق مقرأة كبار القراء بمسجد الإمام الحسين

جدة - نرمين السيد - وفى مستهل جلسة التلاوة المباركة قدم فضيلة الشيخ محمد أحمد صالح حشاد نقيب القراء وافر الشكر والتقدير والدعاء إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى على رعايته لأهل القرآن والعلماء، سائلا الله (تبارك وتعالى) أن يمده بمدده وأن يحفظه بحفظه، مؤكدًا أن دولة التلاوة المصرية فى عهد سيادته تحظى بالتقدير والاحترام فى جميع أقطار العالم.
وشارك فى المقرأة أعلام دولة التلاوة المصرية وهم القراء: الشيخ عبد الفتاح الطاروطى، الشيخ عبد الناصر حرك، الشيخ قطب الطويل، الشيخ محمد عبد البصير، الشيخ العزب سالم، الشيخ يوسف حلاوة، الشيخ فتحى خليف، الشيخ عبد اللطيف العزب وهدان، وبحضور الشيخ السيد عبد المجيد رئيس الإدارة المركزية لشئون القرآن الكريم والمساجد، والدكتور خالد صلاح مدير مديرية أوقاف القاهرة، والدكتور محمود خليل وكيل مديرية أوقاف القاهرة، وإشراف عبد العزيز عمران، وجمع غفير من رواد المسجد.
وفى سياق آخر، وفى إطار تكثيف وزارة الأوقاف وتنويعها لبرامجها التوعوية والتثقيفية بما يتسع لجميع رغبات وشرائح المجتمع، أطلقت الوزارة مجالس الإقراء على كبار العلماء بالمساجد الكبرى فى أربعة علوم، وهى: التفسير وعلوم القرآن، والحديث وعلومه، والفقه وأصوله، واللغة العربية، وذلك بمائة مسجد، حيث أكد عدد من روادها أن هذه المجالس أعادت للمسجد دوره التثقيفى والتنويرى.
وقد تم فى مديريات أوقاف الإسكندرية والمنوفية، والبحيرة، والقليوبية، وبنى سويف، إقامة فعاليات مجالس الإقراء وتم فيها قراءة وشرح كتاب "الأربعين النووية"، و"بداية المجتهد ونهاية المقتصد".
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