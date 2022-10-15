حياة كريمة.. القوى العاملة: برامج تدريبية للفتيات بمحافظة الأقصر

وأفاد السيد السنجابى مدير مديرية القوى العاملة بالأقصر فى تقريره، أنه تم بدء البرامج التدريبية بناء على توجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بتطوير منظومة التدريب المهنى وتكثيف أعمالها فى المحافظات لتشمل أكبر عدد ممكن من الشباب مع توفير كافة الإمكانيات والوسائل التدريبية اللازمة لكل المتدربين.
وأضاف مدير المديرية، أنه تم تقسيم البرنامج التدريبى لعدة أسابيع وفق نظام الساعات المعتمدة وتحديد موعد من كل أسبوع لإعطاء كافة المتدربات محاضرة عن ريادة الأعمال وكيفية إقامة مشاريع صغيرة ومتناهية الصغر خاصة بهن، مع التنسيق مع بيت الزكاة لتسليمهم معدات الخياطة بنظام التقسيط لعمل مشاريعهم، كما تم بحث إعطائهم محلات تابعة له لكل 5 خريجات منهم لعمل مشروعهم عليها، والمساعدة فى تقديم الدعم المالى المناسب إليهن، لإقامة مشروع تكافل، أو توفير فرص عمل لائقة للمتدربات بعد انتهاء فترة التدريب.
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