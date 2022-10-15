جدة - نرمين السيد - وأوضح الطاهرى، عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، أن القناة معنية بالبث الحى المباشر لكل الأحداث الكبرى داخل مصر وخارجها وفى مقدمتها قمة المناخ.

وتابع: "لهواة الأفلام الوثائقية ستقوم القناة بتقديم مادة فيلمية مميزة نأمل أن تحظى بإعجابكم من خلال مكتبة كبرى يمتلكها الآن قطاع أخبار الشركة المتحدة.. كل التحية للزملاء".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر انطلاق البث التجريبى لقناة Extra live صباح الإثنين (فيديو) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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