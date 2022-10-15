محافظ المنيا يوجه برفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة التقلبات الجوية

جدة - نرمين السيد - أعلن أسامة القاضى، محافظ المنيا، رفع درجة الاستعداد القصوى بمختلف مراكز ومدن وقرى وأحياء المحافظة، بالإضافة إلى مديريات الخدمات بالمحافظة، واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة، لمواجهة احتمالية عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية وسقوط الأمطار.





وكلف القاضى، مديرى المديريات ورؤساء الوحدات المحلية والأجهزة المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة التقلبات الجوية، خصوصا على الطرق السريعة، واتخاذ الإجراءات الوقائية للتعامل مع تداعيات سوء الأحوال الجوية وتوقعات سقوط الأمطار.

كما وجه محافظ المنيا، بتفعيل غرفة الأزمات والكوارث للتعامل مع الأحداث الطارئة، وتشكيل غرف عمليات بجميع المديريات والوحدات المحلية تعمل على مدار 24 ساعة لتلقى أى بلاغات، وربطها بشبكة اتصال بغرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة.

وكانت المحافظة، أجرت تدريبا عمليا فى 20 سبتمبر الماضى لمجابهة الأزمات وأخطار السيول، وتم تنفيذه بمشاركة جميع القطاعات والأجهزة التنفيذية.

وأهابت المحافظة بجميع المواطنين بأخذ الحيطة والحذر خصوصا قائدى السيارات على الطرق السريعة وتوخى الحذر أثناء القيادة ليلا على الطرق السريعة والصحراوية والالتزام بالسرعات المقررة وبتعليمات المرور وهيئة الأرصاد الجوية واتباع التعليمات المرورية فى حالة حدوث رياح أو عواصف ترابية أو سقوط أمطار وتجنب النزول إلى الشوارع والبقاء فى المنازل قدر الإمكان وتجنب القيادة على الطرقات السريعة وتجنب الاقتراب من أعمدة الكهرباء او المحولات الكهربائية أو السير تحت الأسلاك وعدم الوقوف بجانب الأشجار أو اللوحات الإعلانية أثناء موجات الهواء الشديدة وعدم الوقوف فى الأماكن المكشوفة أثناء حدوث البرق.

وتستقبل المحافظة شكاوى المواطنين أو الإبلاغ عن أية طارىء من خلال رقم الخط الساخن 114، غرفة العمليات الرئيسية 2320001، 2342200، بالإضافة إلى بوابة الشكاوى الحكومية لمجلس الوزراء 16528.