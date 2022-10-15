محافظ الشرقية يفتتح بنك الدم التجميعى بمنيا القمح بتكلفة 2 مليون جنيه

جدة - نرمين السيد - افتتح ممدوح غراب محافظ الشرقية، يرافقه الدكتور هشام شوقى مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بنك الدم التجميعى الجديد، وقاعة الاجتماعات والتدريب، بمستشفى منيا القمح المركزى.





وذلك بحضور النائب خالد مشهور، والنائب أحمد البنا عضوى مجلس النواب، والنائب عبدالمجيد الأشقر عضو مجلس الشيوخ، والأستاذ محمد عبد الوهاب رئيس مركز ومدينة منيا القمح، ومدير عام الطب العلاجى، ومسؤولة بنوك الدم بالمديرية، ومدير الإدارة الصحية بمنيا القمح، وعدد من ممثلى المجتمع المدنى.

وأكد محافظ الشرقية، أن المحافظة تحرص على توفير كافة سبل الدعم لتطوير قدرات مستشفيات الصحة والارتقاء بها، لتقديم خدمات علاجية ملائمة، وتذليل العقبات أمام القطاع الصحى وفقا للإمكانات المتاحة، مؤكدا على ضرورة تضافر الجهود بين كافة الجهات والمؤسسات، لتطوير الأقسام الطبية المختلفة بالمستشفيات لتقديم أفضل خدمة صحية ممكنة للمواطنين.

ومن جانبه أوضح الدكتور هشام مسعود بأن بنك الدم التجميعى الجديد تم تنفيذه ضمن خطة وزارة الصحة والسكان بتحويله من بنك تخزينى إلى بنك تجميعى، وذلك بالتنسيق مع إدارة بنوك الدم بمديرية الشؤون الصحية بالشرقية، توسعا فى تقديم الخدمات الطبية للمواطنين بالمحافظة، مشيرا أنه بذلك يعد البنك السادس بمستشفيات الصحة بالمحافظة، حيث تتواجد بنوك تجميعية بكل من مستشفيات بلبيس، ديرب نجم، ههيا، فاقوس، الحسينية المركزية.

وأضاف وكيل الوزارة، بأنه تم البدء فى الأعمال الإنشائية للبنك فى أغسطس من عام 2021 لتتوج هذه الأعمال ويتم افتتاحها تزامنا مع انتصارات اكتوبر المجيدة، وأوضح بأنه تم إنشاء البنك بالدور الأرضى للمستشفى، بتكلفة 500 ألف جنيه دعما من المجتمع المدنى، ويحتوى 6 غرف، منهم غرفة للتبرع بالدم مجهزة بعدد 3 كراسى خاصة بالمتبرعين، وغرفة لثلاجات التخزين، وغرفة لصرف وحدات الدم ومشتقاته للمواطنين، وغرفة للمشتقات، واستراحة انتظار، ومكتب للأطباء، بالإضافة إلى دعم البنك بالتجهيزات اللازمة بتكلفة تتخطى 1.5 مليون جنيه دعما من المجتمع المدنى، وتشمل 3 أجهزة ميزان هزاز للدم، 2 ثلاجة حفظ الدم، 2 ديب فريزر لحفظ البلازما، وجهاز أجيتاتور لحفظ الصفائح، وجهاز سيلر، وجهاز سنترفيوج كروت توافق، وجهاز سنترفيوج لفصل البلازما، و2 جهاز فصل البلازما يدوى، وغيرها.

وأشار إلى أنه تم توفير القوى البشرية اللازمة من الأطباء وهيئة التمريض والفنيين للعمل ببنك الدم، وتدريبهم على التعامل مع الأجهزة، وذلك لخدمة أهالى مركز ومدينة منيا القمح.

كما افتتح المحافظ ووكيل الوزارة، قاعة التدريب الجديدة، والتى تم تجهيزها لتنفيذ الإجتماعات واللقاءات العلمية، وتدريب الأطباء والقوى البشرية، بسعة 50 متدربا، حيث تم تطوير ورفع كفاءة الجناح المخصص للقاعة، وتزويدها بالأثاث والتجهيزات اللازمة.

وعلى هامش الافتتاح، قام أعضاء مجلس النواب وممثلى المجتمع المدنى بتهنئة المحافظ، ووكيل وزارة الصحة، مقدمين لهم الدروع التذكارية تقديرا لقيادتهم الرشيدة ودعمهم المتواصل للارتقاء بمستوى الخدمات الطبية بالمحافظة.

وقدم وكيل الوزارة الشكر للقيادة السياسية ووزير الصحة ومحافظ الشرقية على الدعم المستمر للمنظومة الصحية بمحافظة الشرقية، كما أشاد بدور وجهود المجتمع المدنى فى دعم المنظومة الصحية، كما قدم الشكر لقيادات المديرية، والدكتور محمد عبد الحليم مدير المستشفى، ولفريق العمل بها على حرصهم وجهدهم الدؤوب للارتقاء بالمنظومة الصحية وتحقيق الإنجازات المتوالية.